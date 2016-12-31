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Укргидрометцентр: первый день Нового года будет солнечным, но бесснежным

Укргидрометцентр: первый день Нового года будет солнечным, но бесснежным

Киев • УНН

 • 13074 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В воскресенье, 1 января, в Украине предполагается солнечная погода, температура воздуха составит около 0°С, сообщили УНН в Гидрометцентре.

"В первый день 2017 года осадков не ожидается, будет солнечно, температура воздуха составит, в основном, около 0°С", - сообщили в Укргидрометцентре.

Напомним, в Украине с 3 января 2017 года ожидается понижение температуры воздуха до 14 градусов мороза.

Руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что с 29 декабря по 2 января будет спокойная погода с небольшими морозами, ночью - от 3 до 9 градусов, на Левобережье - до 14, а днем ​​- от 0 до 6 градусов мороза. При этом сегодня и завтра ожидается небольшой снег.

Однако 3-5 января в Укргидрометцентре, по его словам, ждут перемещения холодного арктического воздуха и снижения температуры на несколько градусов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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