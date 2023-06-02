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Укренерго спростувало інформацію про "проведені обшуки" в компанії

Укренерго спростувало інформацію про "проведені обшуки" в компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. В Укренерго спростували інформацію щодо "обшуків", які начебто проводились в національній енергетичній компанії. Там зауважили, що це фейк, а його поширення "вказує на спланованість акції", передає УНН.

Цитата

"В інтернеті розповсюджується інформація про начебто проведені обшуки в компанії Укренерго. Це фейк. Жодних обшуків в компанії не проводилось. Одночасне розміщення неправдивої новини на окремих інформаційних сайтах та телеграм каналах вказує на спланованість цієї акції", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У компанії зазначили, що сайт, який першим розмістив це неправдиве повідомлення, вже його зняв. Інші медіа і канали посилаються вже на зняту новину.

"Будь ласка, не ведіться", - додали в Укренерго.

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