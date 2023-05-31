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Українців знову просять економити електрику у вечірні години

Українців знову просять економити електрику у вечірні години

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. На сьогодні обсягів виробленої в Україні електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Експорт електроенергії відсутній. Здійснюється імпорт зі Словаччини, однак у вечірній пік його обсяг не значний. Українців закликають економно споживати електрику у вечірні години. Про це повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

Як вказали в Укренерго, ситуація на 31 травня така:

  • Баланс в енергосистемі. Наразі обсягів електроенергії, які виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Але у вечірні години, коли споживання найбільше, просимо перерозподіляти використання електроприладів на інші періоди доби. Адже через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків. Для покриття вечірнього піку споживання максимально залучаються доступні потужності гідро- та теплоелектростанцій.
    У компанії зауважили, що аварійна ситуація, яка вчора сталася через одночасне відключення кількох магістральних ліній, була ліквідована протягом кількох годин. І що всі споживачі були заживлені ще до початку вечірнього піку споживання.
  • Експорт/імпорт. Сьогодні у денні та вечірні години здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини. Однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний. Експорт електроенергії відсутній.
  • Обстріли. Від обстрілів росіян у прикордонних та прифронтових областях постійно потерпають мережі обленерго. Живлення споживачів відновлюється за умови безпекової ситуації. Нових пошкоджень у магістральних мережах не зафіксовано.
  • Ремонти. Триває активна ремонтна кампанія на всіх енергооб’єктах, пошкоджених під час 15 масованих хвиль ракетних ударів та 18 потужних дронових атак. Через масштабність та складність завданих пошкоджень, ремонтні роботи вимагають багато ресурсів та є більш тривалими, ніж, наприклад, минулого літа.

"Зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00, та полегшити балансування може кожен, розумно споживаючи електроенергію: переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно та вимикайте світло, виходячи з кімнати", - закликали в Укренерго.

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