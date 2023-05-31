Украинцев снова просят экономить электричество в вечерние часы

Детали

Как указали в Укрэнерго, ситуация на 31 мая такова:



Баланс в энергосистеме . Сейчас объемов электроэнергии, которые производят украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Но в вечерние часы, когда потребление больше всего, просят перераспределять использование электроприборов на другие периоды суток. Ведь из-за активных ремонтных кампаний на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков. Для покрытия вечернего пика потребления максимально привлекаются доступные мощности гидро- и теплоэлектростанций.

В компании отметили, что аварийная ситуация, которая вчера произошла из-за одновременного отключения нескольких магистральных линий, была ликвидирована в течение нескольких часов. И что все потребители были запитаны еще до начала вечернего пика потребления.

. Сейчас объемов электроэнергии, которые производят украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Но в вечерние часы, когда потребление больше всего, просят перераспределять использование электроприборов на другие периоды суток. Ведь из-за активных ремонтных кампаний на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков. Для покрытия вечернего пика потребления максимально привлекаются доступные мощности гидро- и теплоэлектростанций. В компании отметили, что аварийная ситуация, которая вчера произошла из-за одновременного отключения нескольких магистральных линий, была ликвидирована в течение нескольких часов. И что все потребители были запитаны еще до начала вечернего пика потребления.

Экспорт/импорт . Сегодня в дневные и вечерние часы осуществляется импорт электроэнергии из Словакии. Однако в вечерний пик потребления его объем незначителен. Экспорт электроэнергии отсутствует.

. Сегодня в дневные и вечерние часы осуществляется импорт электроэнергии из Словакии. Однако в вечерний пик потребления его объем незначителен. Экспорт электроэнергии отсутствует.

Обстрелы . От обстрелов россиян в приграничных и прифронтовых областях постоянно страдают сети облэнерго. Питание потребителей восстанавливается при условии безопасной ситуации. Новых повреждений в магистральных сетях не зафиксировано.

. От обстрелов россиян в приграничных и прифронтовых областях постоянно страдают сети облэнерго. Питание потребителей восстанавливается при условии безопасной ситуации. Новых повреждений в магистральных сетях не зафиксировано.

Ремонты . Продолжается активная ремонтная кампания на всех энергообъектах, поврежденных во время 15 массированных волн ракетных ударов и 18 мощных дроновых атак. Из-за масштабности и сложности нанесенных повреждений, ремонтные работы требуют много ресурсов и являются более длительными, чем, например, прошлым летом.

. Продолжается активная ремонтная кампания на всех энергообъектах, поврежденных во время 15 массированных волн ракетных ударов и 18 мощных дроновых атак. Из-за масштабности и сложности нанесенных повреждений, ремонтные работы требуют много ресурсов и являются более длительными, чем, например, прошлым летом.

"Уменьшить нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00, и облегчить балансировку может каждый, разумно потребляя электроэнергию: переносите использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно и выключайте свет, выходя из комнаты", - призвали в Укрэнерго.

Напомним

В Минэнерго рассказали, какие населенные пункты остаются без света и будут ли отключения еще.