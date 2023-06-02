Укрэнерго опровергло информацию о "проведенных обысках" в компании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Укрэнерго опровергли информацию об "обысках", которые якобы проводились в национальной энергетической компании. Там отметили, что это фейк, а его распространение "указывает на спланированность акции", передает УНН.
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"В интернете распространяется информация о якобы проведенных обысках в компании Укрэнерго. Это фейк. Никаких обысков в компании не проводилось. Одновременное размещение ложной новости на отдельных информационных сайтах и телеграмм каналах указывает на спланированность этой акции", - говорится в сообщении.
Дополнение
В компании отметили, что сайт, который первым разместил это ложное сообщение, уже его снял. Другие медиа и каналы ссылаются уже на снятую новость.
"Пожалуйста, не ведитесь", - добавили в Укрэнерго.
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