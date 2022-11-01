Українцям запропонували обрати новорічну поштову марку

Цитата

"Як виявляється, наші найпопулярніші марки — ті, за які голосує більшість наших громадян, та ті, які щось передбачають. Тому наступна марка має бути успішною, бо Новий рік точно наступить після її випуску. І ми всі впевнені, що він буде переможним, як і впевнені в тому, що за переможну марку проголосуєте саме Ви", - зауважив Смілянський.

Деталі

Голосувати в опитуванні можна під публікацією голови Укрпошти та в соціальних мережах Укрпошти. "Але будьте чемними, голосуйте 1 раз (ну, максимум 2) — до 8:00, 4 листопада (п’ятниця)", - зазначив Смілянський.

"Обирати складно, бо кожний ескіз заслуговує на овації, у кожного своя душа та власна інтерпретація українського Різдва та Нового Року в умовах війни. Всі вони різні, але підтекст, який можуть прочитати лише українці, там насправді один. Коли в грудні марку побачить весь світ (і вона знову виконає свою місію нагадати про події, які щодня відбуваються в Україні), ви теж будете частинкою цього важливого процесу", - наголосив гендиректор Укрпошти.

Доповнення

Укрпошта випустила символічний маркований конверт "Весна настане знову!".