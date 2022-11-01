Украинцам предложили выбрать новогоднюю почтовую марку

Цитата

"Как оказывается, наши самые популярные марки — те, за которые голосует большинство наших граждан, и те, которые что-то предсказывают. Поэтому следующая марка должна быть успешной, потому что Новый год точно наступит после ее выпуска. И мы все уверены, что он будет победным, как и уверены в том, что за победную марку проголосуете именно Вы", - отметил Смилянский.

Детали

Голосовать в опросе можно под публикацией главы Укрпочты и в социальных сетях Укрпочты. "Но будьте вежливыми, голосуйте 1 раз (ну, максимум 2) — до 8:00, 4 ноября (пятница)", - отметил Смелянский.

"Выбирать сложно, потому что каждый эскиз заслуживает оваций, у каждого своя душа и собственная интерпретация украинского Рождества и Нового Года в условиях войны. Все они разные, но подтекст, который могут прочитать только украинцы, там на самом деле один. Когда в декабре марку увидит весь мир (и она снова выполнит свою миссию напомнить о событиях, которые ежедневно происходят в Украине), вы тоже будете частью этого важного процесса", - подчеркнул гендиректор Укрпочты.

Дополнение

Укрпочта выпустила символический маркированный конверт "Весна наступит снова!".