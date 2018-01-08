Українцям заборгували понад 2,5 млрд грн заробітної плати
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Станом на 1 грудня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати українцям становила 2 млрд 581 млн грн. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Так, найбільше невиплачених зарплат було зафіксовано у Луганській та у Донецькій областях — 577,1 млн гривень та 537,9 млн гривень відповідно.
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Водночас станом на початок грудня 2017 року найменше невиплачених зарплат було зафіксовано у Чернівецькій обл. — 4,1 млн грн, Житомирській — 4,4 млн грн та Хмельницькій обл. — 6,5 млн грн.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, з 1 січня в Україні підвищилась мінімальна заробітна плата та мінімальний посадовий оклад.