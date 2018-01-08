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Украинцам задолжали более 2,5 млрд грн зарплат

Киев • УНН

 • 16690 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. По состоянию на 1 декабря 2017 задолженность по выплате заработной платы украинцам составляла 2 млрд 581 млн грн. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

Украинцам задолжали более 2,5 млрд грн зарплат

Так, больше всего невыплаченных зарплат было зафиксировано в Луганской и в Донецкой областях - 577,1 млн гривен и 537,9 млн гривен соответственно.

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В то же время по состоянию на начало декабря 2017 наименьшую сумму невыплаченных зарплат было зафиксировано в Черновицкой обл. - 4,1млн грн, Житомирской - 4,4 млн грн и Хмельницкой обл. - 6,5 млн грн.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, с 1 января в Украине повысилась минимальная заработная плата и минимальный должностной оклад.

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