Українцям з оформленням субсидій допомагатимуть поштарі та комунальники - П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Для допомоги органам соціального захисту населення в оформленні субсидій залучатимуться поштарі, сільські голови та комунальні підприємства. Про це під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
"Друге питання - збільшення кількості точок входу для подачі на субсидії. "Укрпошта" отримала дорученя, вони готові і вони збирають заявки на субсидії, друге - залучення уповноважених в селах до роботи по субсидіях, мова йде про сільських голів. І безумовно залучення ОСББ, ЖЕКів та інших комунальних підприємств для допомоги прийому та заповнення заяв", - сказав він.