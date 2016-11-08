Украинцам с оформлением субсидий будут помогать почтальоны и коммунальщики -П. Розенко

"Второй вопрос - увеличение количества точек входа для подачи на субсидии." Укрпочта "получила поручение, они готовы и они собирают заявки на субсидии, второе - привлечение уполномоченных в деревнях к работе по субсидиям, речь идет о сельских головах. И безусловно привлечения ОСМД, ЖЭКов и других коммунальных предприятий для помощи приема и заполнения заявлений ", - сказал он.