Українцям торік рідше призначали субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Кількість українських родин, яким у січні-грудні минулого року призначили субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, скоротилося до 5,49 мільйона, або на 16,1%, у порівнянні з роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
"У січні–грудні 2019 року за субсидіями на оплату ЖКП звернулось 4 млн 353,7 тис. домогосподарств, що на 41,7% менше, ніж у січні–грудні 2018 року. З початку 2019 року призначено субсидії 5 млн 487,9 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 року, кількість таких домогосподарств зменшилась на 16,1%", - повідомили у Держстаті.
Як зазначається, сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–грудні 2019 року становила 2 млрд 114,7 млн грн, тоді як у відповідному періоді 2018 року було 2 млрд 704 млн грн.
Також вказано, що у грудні минулого року субсидії на оплату ЖКП отримували 3 млн 283,6 тис. домогосподарств. "Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2019 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 10,4% і становив 638,7 грн", - додали у Держстаті.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики пояснили різницю між пільгами та субсидіями на комуналку.