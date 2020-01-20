Украинцам в прошлом году реже назначали субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Количество украинских семей, которым в январе-декабре прошлого года назначили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сократилось до 5,49 миллиона, или на 16,1%, по сравнению с годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
"В январе-декабря 2019 года за субсидиями на оплату ЖКУ обратилось 4 млн 353,7 тыс. домохозяйств, что на 41,7% меньше, чем в январе-декабре 2018 года. С начала 2019 года назначены субсидии 5 млн 487,9 тыс . домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года, количество таких домохозяйств уменьшилась на 16,1%", - сообщили в Госстате.
Как отмечается, сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, в январе-декабря 2019 года составила 2 млрд 114,7 млн грн, тогда как в соответствующем периоде 2018-го было 2 млрд 704 млн грн.
Также указано, что в декабре прошлого года субсидии на оплату ЖКУ получали 3 млн 283,6 тыс. домохозяйств. "Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабря 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018-го на 10,4% и составил 638,7 грн", - добавили в Госстате.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналку.