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У Мінсоцполітики пояснили різницю між пільгами та субсидіями на комуналку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. У Міністерстві соціальної політики пояснили різницю між пільгами та субсидіями для оплати комунальних послуг. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.

У Мінсоцполітики пояснили різницю між пільгами та субсидіями на комуналку

"Система соціальної підтримки при оплаті комунальних послуг правильно поділяється на пільги та субсидії. Монетизація субсидій у нас почалася ще на початку 2019 року і, в принципі, була опрацьована протягом 2019 року. Пільги – це система підтримки, яка базується на визначених категоріях. Тобто, це діти війни, учасники війни, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці і так далі. Тобто, все, що пов’язано з набуттям статусу. Субсидії – це допомога, яка базується на майновому і матеріальному стані", - розповів Музиченко.

Він зазначив, що домогосподарство, що має низький дохід – виплачує необхідну суму, а решту за нього сплачує держава.

"Власне, з початку цього опалювального періоду, з жовтня, ми приступили вже до другого етапу монетизації загалом всієї системи – монетизації пільг", - сказав Музиченко.

Заступник міністра соціальної політики також вказав на те, що громадянин має право вибирати, хоче він отримувати пільгу чи субсидію. Якщо людина подала заяву на отримання субсидії, маючи пільгу, і по певних критеріях не змогла її отримати – їй повернуть пільгу.

"Якщо ми говорим, допустимо, про пільгу "дитина війни", то це 25% знижки. Тобто, 75% рахунку оплачує людина. Якщо вона звернеться за субсидією – з середньою пенсією на рівні 2,5-3 тисячі гривень, то вона буде сплачувати всього-на всього відсотків 20-15, 10-12 від свого доходу", - додав Музиченко.

Нагадаємо, минулого року на пільги та субсидії ЖКГ було витрачено 47,5 млрд грн.

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