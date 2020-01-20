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В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналку

Киев • УНН

 • 26818 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Министерстве социальной политики объяснили разницу между льготами и субсидиями для оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

В Минсоцполитики объяснили разницу между льготами и субсидиями на коммуналку

"Система социальной поддержки при оплате коммунальных услуг правильно делится на льготы и субсидии. Монетизация субсидий у нас началась еще в начале 2019-го и, в принципе, была проработана в течение 2019 года. Льготы - это система поддержки, которая базируется на определенных категориях. То есть, это дети войны, участники войны, участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, чернобыльцы и так далее. То есть, все, что связано с приобретением статуса. Субсидии - это помощь, которая базируется на имущественном и материальном состоянии", - рассказал Музыченко.

Он отметил, что домохозяйство, имеющее низкий доход - выплачивает необходимую сумму, а остальное за него платит государство.

"Собственно, с начала этого отопительного периода, с октября, мы приступили уже ко второму этапу монетизации целом всей системы - монетизации льгот", - сказал Музыченко.

Замминистра соцполитики также указал на то, что гражданин имеет право выбирать, хочет он получать льготу или субсидию. Если человек подал заявление на получение субсидии, имея льготу, и по определенным критериям не смог ее получить - ему вернут льготу.

"Если мы говорим, допустим, о льготе "дети войны", то это 25% скидки. То есть, 75% счета оплачивает человек. Если он обратится за субсидией - со средней пенсией на уровне 2,5-3 тысячи гривен, то она будет платить всего процентов 20-15, 10-12 от своего дохода", - добавил Музыченко.

В прошлом году на льготы и субсидии ЖКХ было потрачено 47,5 млрд грн.

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