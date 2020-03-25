Українцям, що не встигли повернутись з Британії, продовжать візи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Громадяни, які не змогли повернутися до України зі Сполученого Королівства на тлі заходів щодо протидії Covid-19, та тим самим порушили терміни британської візи, зможуть звернутись за її подовженням. Про це повідомляє посольство України у Британії, передає УНН.
"Шановні громадяни, які не змогли повернутися до України через Covid-19, що спричинило порушення термінів вашої британської візи. За досягнутою зі Сполученим Королівством домовленістю ті, хто опинилися в такій ситуації мають надіслати імейл до Хоум Офісу [email protected] і ваші візи буде продовжено до 31 травня", - повідомили в посольстві.
Нагадаємо, у вівторок, 24 березня, з 12:00 діяльність усіх аеропортів України, крім міжнародного аеропорту "Бориспіль", припинилась. Крім того, громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою.