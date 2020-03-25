Українцям розповіли, на які види діяльності уряд зняв заборону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Уряд вніс зміни до постанови щодо запобігання поширенню COVID-19, чим дозволив проводити деякі види діяльності, зокрема, оптову торгівлю харчовими продуктами, торгівлю ветеринарними препаратами. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
"Сьогодні, 25 березня, на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято зміни до постанови КМУ № 211 "Про запобігання поширення на території України коронавірусу СОVID-19", які знімають запроваджену на час карантину заборону зі здійснення певних видів діяльності", - йдеться у повідомленні.
Так, на період карантину знята заборона щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.
"Уряд пом’якшив умови пасажирських перевезень, які здійснюються підприємствами для виробничих потреб. Обов’язковою умовою здійснення зазначених вище видів діяльності, а також під час пасажирських перевезень, є забезпечення відповідного персоналу, водіїв і пасажирів засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.