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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українця визнали найкращим паралімпійським тенісистом року в світі

Київ • УНН

 • 13622 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Лідер національної паралімпійської збірної команди України з настільного тенісу, представник Львівщини Віктор Дідух став переможцем в номінації "Кращий тенісист - паралімпієць 2017" за версією Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF). Про це інформує НКСІУ, передає УНН.

Українця визнали найкращим паралімпійським тенісистом року в світі

На урочистій церемонії Міжнародної федерації настільного тенісу "ITTF Star Awards 2017", що нещодавно відбулася в місті Астані (Казахстан), лідер національної паралімпійської збірної команди України з настільного тенісу Дідух став переможцем в номінації "Male Para Table Tennis Star" (Зірка паранастільного тенісу серед чоловіків).

Кращий тенісист - паралімпієць світу 2017 року виборов дві "золоті" медалі цьогорічного чемпіонату Європи (особисто та в команді), здобув перемоги в трьох турнірах серії "Pro Tour", а також є першим номером світового рейтингу в своєму класі.

Довідка: 30-річний Дідух багаторазовий чемпіон Європи, світу, переможець міжнародних турнірів з настільного тенісу, чемпіон Паралімпійських ігор 2016 року у командних змаганнях.

Як повідомляв УНН, українські паралімпійці вибороли три медалі на старті ЧС з пауерліфтингу.

 

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