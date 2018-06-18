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Українця в Польщі затримали за перевезення азіатських нелегалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У польському Лешноволі прикордонники затримали дев'ять нелегальних іммігрантів з Азії, яких в багажнику автомобіля перевозив громадянин України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу Польщі.

Інцидент стався в четвер, 14 червня, в Краківському районі. Правоохоронці зупинили на трасі для перевірки Volkswagen Passat.

"В автомобілі, за кермом якого був громадянин України, подорожувало десять нелегальних мігрантів. Вони не мали ні документів, ні грошей. П'ятеро з них були на пасажирському сидінні, а чотири - в багажнику. Тільки одна людина працювала відповідно польськими законами", - повідомили в Прикордонній службі Польщі.

Правоохоронці встановили, що серед нелегальних іммігрантів були в'єтнамці і китайці у віці від 31 до 47 років.

В результаті інциденту були проведені адміністративні процедури, в результаті яких були прийняті рішення, які зобов'язують мігрантів повернутися протягом 30 днів до своїх країн з забороною на в'їзд до Польщі і шенгенські держави терміном на 1 рік. Крім того, азіати були покарані штрафами в розмірі 1000 злотих за правопорушення по ст. 120 розділу 2 Закону про сприяння зайнятості та інститутах ринку праці. Після прийняття рішення всі затримані іноземці були звільнені.

Згідно з даними Прикордонної служби, іноземці визнали, що метою їх подорожі було потрапити до Німеччини, де вони хотіли працювати.

Українця, який працевлаштовував нелегалів, очікує суд.

Як повідомляв УНН, в Польщі затримали 44-річного громадянина України, який підозрюється в участі в хакерських атаках і крадіжках з кредитних карт.

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