Українця в Польщі затримали за перевезення азіатських нелегалів

Інцидент стався в четвер, 14 червня, в Краківському районі. Правоохоронці зупинили на трасі для перевірки Volkswagen Passat.



"В автомобілі, за кермом якого був громадянин України, подорожувало десять нелегальних мігрантів. Вони не мали ні документів, ні грошей. П'ятеро з них були на пасажирському сидінні, а чотири - в багажнику. Тільки одна людина працювала відповідно польськими законами", - повідомили в Прикордонній службі Польщі.



Правоохоронці встановили, що серед нелегальних іммігрантів були в'єтнамці і китайці у віці від 31 до 47 років.

В результаті інциденту були проведені адміністративні процедури, в результаті яких були прийняті рішення, які зобов'язують мігрантів повернутися протягом 30 днів до своїх країн з забороною на в'їзд до Польщі і шенгенські держави терміном на 1 рік. Крім того, азіати були покарані штрафами в розмірі 1000 злотих за правопорушення по ст. 120 розділу 2 Закону про сприяння зайнятості та інститутах ринку праці. Після прийняття рішення всі затримані іноземці були звільнені.



Згідно з даними Прикордонної служби, іноземці визнали, що метою їх подорожі було потрапити до Німеччини, де вони хотіли працювати.



Українця, який працевлаштовував нелегалів, очікує суд.

Як повідомляв УНН, в Польщі затримали 44-річного громадянина України, який підозрюється в участі в хакерських атаках і крадіжках з кредитних карт.