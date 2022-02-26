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Українців закликали перевірити, чи немає на газопроводах у будинках російських міток

Українців закликали перевірити, чи немає на газопроводах у будинках російських міток

Київ • УНН

 • 210145 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ закликали людей перевіряти газопроводи у своїх будинках на предмет наявності міток, які можуть бути наводкою для зброї російського окупанта.Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Є повідомлення в цілому ряді міст, перш за все, це Київ і Вінниця, що окупанти починають ставити мітки на газопроводах. Мітки є наводкою для їхньої зброї і наводкою для того, щоб їм потім у нас пролунали вибухи газопроводів у наших містах. Тому прохання абсолютно до всіх українців — вийдіть зараз, будь ласка, зі свого будинку, подивіться на газопровід біля вашого дому”, — сказав Денисенко.

Він додав, що у принципі подивіться, чи є там якісь мітки.

“Якщо ви їх бачите — їх негайно потрібно зафарбувати смолою або спробувати заклеїти фольгою. Це просто у кожному будинку потрібно зробити, і в принципі ми тоді будемо у більш безпечному стані”, — зазначив Денисенко.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що по Києву диверсанти розставили багато міток, зокрема, балістичних. Сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках.

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