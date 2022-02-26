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Украинцев призвали проверить, нет ли на газопроводах в домах российских меток

Украинцев призвали проверить, нет ли на газопроводах в домах российских меток

Киев • УНН

 • 210140 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Министерстве внутренних дел призвали людей проверять газопроводы в своих домах на предмет наличия меток, которые могут быть наводкой для оружия российского оккупанта. Об этом  сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Есть сообщения в целом ряде городов, прежде всего, это Киев и Винница, что оккупанты начинают ставить метки на газопроводах. Метки являются наводкой для их оружия и наводкой для того, чтобы им потом у нас раздались взрывы газопроводов в наших городах. Поэтому просьба абсолютно ко всем украинцам — выйдите сейчас, пожалуйста, из своего дома, посмотрите на газопровод возле вашего дома”, — сказал Денисенко.

Он добавил, что в принципе осмотрите, есть ли там какие-то метки.

"Если вы их видите — их немедленно нужно закрасить смолой или попытаться заклеить фольгой. Это просто в каждом доме нужно сделать, и мы тогда будем в большей безопасности”, — отметил Денисенко.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что по Киеву диверсанты расставили много меток, в частности, баллистических. Сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах.

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