Українців закликали не знімати на відео ППО

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"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки. Ефективна протиповітряна оборона — коли ворог про неї не знає та не має уявлення, звідки "прилетить". Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп.

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