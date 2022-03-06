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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4062 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українців закликали не знімати на відео ППО

Українців закликали не знімати на відео ППО

Київ • УНН

 • 549101 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Українців закликають не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить". Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.

Цитата 

"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки. Ефективна протиповітряна оборона — коли ворог про неї не знає та не має уявлення, звідки "прилетить". Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп.

Нагадаємо 

Під Харковом українські військові знищили ворожий винищувач.

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