Під Харковом українські військові знищили ворожий винищувач
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Під Харковом Національна гвардія України знищила літак Су-25 російських окупантів. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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Приблизно о 18.15 підрозділ Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу збив ворожий винищувач в районі ХАЗ.
Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак упав в районі Кулиничей.
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