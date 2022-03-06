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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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06:08 • 276 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Під Харковом українські військові знищили ворожий винищувач

Під Харковом українські військові знищили ворожий винищувач

Київ • УНН

 • 225757 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Під Харковом Національна гвардія України знищила літак Су-25 російських окупантів. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

Приблизно о 18.15 підрозділ Національної гвардії України з переносного зенітно-ракетного комплексу збив ворожий винищувач в районі ХАЗ.

Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак упав в районі Кулиничей.

Нагадаємо

Над дитячою лікарнею "Охматдит" у Києві збили крилату ракету, яку випустили російські окупанти.

Українські Національні Новини

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