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15 марта, 19:03 • 74473 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117637 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111418 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106063 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91426 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91132 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79881 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115260 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126716 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под Харьковом украинские военные уничтожили вражеский истребитель

Под Харьковом украинские военные уничтожили вражеский истребитель

Киев • УНН

 • 225755 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Под Харьковом Национальная гвардия Украины уничтожила самолет Су-25 российских оккупантов. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

Примерно в 18.15 подразделение Национальной гвардии Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса сбило вражеский истребитель в районе ХАЗ.

Пилот катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей.

Напомним

Над детской больницей "Охматдет" в Киеве сбили крылатую ракету, которую выпустили российские оккупанты.

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