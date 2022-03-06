Под Харьковом украинские военные уничтожили вражеский истребитель

Детали

Примерно в 18.15 подразделение Национальной гвардии Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса сбило вражеский истребитель в районе ХАЗ.

Пилот катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей.

Напомним

Над детской больницей "Охматдет" в Киеве сбили крылатую ракету, которую выпустили российские оккупанты.