Под Харьковом украинские военные уничтожили вражеский истребитель
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Под Харьковом Национальная гвардия Украины уничтожила самолет Су-25 российских оккупантов. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
Примерно в 18.15 подразделение Национальной гвардии Украины из переносного зенитно-ракетного комплекса сбило вражеский истребитель в районе ХАЗ.
Пилот катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей.
Напомним
Над детской больницей "Охматдет" в Киеве сбили крылатую ракету, которую выпустили российские оккупанты.