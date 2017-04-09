Українців серед загиблих у Стокгольмі немає, однак громадянство поранених не оприлюднено - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Серед загиблих у теракті у Стокгольмі українців немає, однак поліція Швеції досі не оприлюднила громадянство поранених. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив Департамент консульської служби МЗС України, передає УНН.
“Українців немає серед загиблих у Стокгольмі. Громадянство поранених не оприлюднено”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні шведська поліція повідомила національність загиблих в теракті у Стокгольмі, серед жертв були британець, бельгієць та два шведи.
Нагадаємо, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася.
Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.