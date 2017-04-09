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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113893 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украинцев среди погибших в Стокгольме нет, однако гражданство раненых не обнародовано - МИД

Украинцев среди погибших в Стокгольме нет, однако гражданство раненых не обнародовано - МИД

Киев  •  УНН

 • 8243 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Среди погибших в теракте в Стокгольме украинцев нет, однако полиция Швеции до сих пор не обнародовала гражданство раненых. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил Департамент консульской службы МИД Украины, передает УНН.

"Украинцев нет среди погибших в Стокгольме. Гражданство раненых не обнародованы ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня шведская полиция сообщила национальность погибших в теракте в Стокгольме, среди жертв были британец, бельгиец и два шведа .

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелась.

Известно о четырех погибших и 15 раненых.

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