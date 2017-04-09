Украинцев среди погибших в Стокгольме нет, однако гражданство раненых не обнародовано - МИД

"Украинцев нет среди погибших в Стокгольме. Гражданство раненых не обнародованы ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня шведская полиция сообщила национальность погибших в теракте в Стокгольме, среди жертв были британец, бельгиец и два шведа .

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелась.

Известно о четырех погибших и 15 раненых.