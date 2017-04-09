Украинцев среди погибших в Стокгольме нет, однако гражданство раненых не обнародовано - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Среди погибших в теракте в Стокгольме украинцев нет, однако полиция Швеции до сих пор не обнародовала гражданство раненых. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил Департамент консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Украинцев нет среди погибших в Стокгольме. Гражданство раненых не обнародованы ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня шведская полиция сообщила национальность погибших в теракте в Стокгольме, среди жертв были британец, бельгиец и два шведа .
Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелась.
Известно о четырех погибших и 15 раненых.