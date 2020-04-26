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Українців попередили про сильний вітер і лавинну небезпеку

Українців попередили про сильний вітер і лавинну небезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. На території України у неділю, 26 квітня, очікуються сильні пориви вітру, а на заході країни спостерігатиметься лавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держслужби України з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентру.

“Протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності — жовтий), — йдеться у повідомленні.

У свою чергу, 26 квітня, “внаслідок відлиги та опадів, на високогір’ї Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — додається у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Забруднене повітря негативно впливає на перебіг COVID-19 — лікар-інфекціоніст

Нагадаємо, надзвичайники закликають не смажити шашлики на балконі.

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