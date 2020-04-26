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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 37583 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 61202 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99099 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104693 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130361 просмотра

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4 марта, 18:57 • 104408 просмотра
Актуальное
Украинцев предупредили о сильном ветре и лавинной опасности

Украинцев предупредили о сильном ветре и лавинной опасности

Киев  •  УНН

 • 12620 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На территории Украины в воскресенье, 26 апреля, ожидаются сильные порывы ветра, а на западе страны будет наблюдаться лавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентра.

"В течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

В свою очередь, 26 апреля, "вследствие оттепели и осадков, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - добавляется в сообщении.

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Напомним, чрезвычайники призывают не жарить шашлыки на балконе.

Украинские Национальные Новости

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