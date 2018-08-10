Українців попередили про пожежну небезпеку на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Україні до початку наступного тижня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 10-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.
По Київській області 10 серпня у південній половині, 11-13 серпня в більшості районів області також утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 10-13 серпня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, 10 серпня в Україні очікується тепла і суха погода.