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Украинские предупредили о пожарной опасности на выходных

Киев • УНН

 • 7620 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Украине до начала следующей недели сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Украинские предупредили о пожарной опасности на выходных

"По данным Укргидрометцентра, 10-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.

По Киевской области 10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области также сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 10-13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, 10 августа в Украине ожидается теплая и сухая погода.

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