Украинские предупредили о пожарной опасности на выходных

"По данным Укргидрометцентра, 10-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.

По Киевской области 10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области также сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 10-13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, 10 августа в Украине ожидается теплая и сухая погода.