Украинские предупредили о пожарной опасности на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Украине до начала следующей недели сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 10-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.
По Киевской области 10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области также сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 10-13 августа в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, 10 августа в Украине ожидается теплая и сухая погода.