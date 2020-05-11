Українців попередили про нічні заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов по країні, у тому числі нічні заморозки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"По Києву 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози. Вночі 13 травня заморозки на ґрунті 0-2°. По Київській області 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град. Вночі 13 травня заморозки на ґрунті 0-5°. Вночі 13 травня в західних областях заморозки у повітрі 0-3°; у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті 0-5°", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували зміну погоди в Україні.