Українців попередили про коливання курсу долара на початку липня

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Початок липня ознаменується підвищеною волатильністю на валютному ринку України з можливими сильними коливаннями курсу готівкового долара - до 26,40 гривень. Про це пише Курс Денег, передає УНН.

"Початок нового місяця принесе валютному ринку України підвищену волатильність. Можливі сильні коливання курсу готівкового долара в діапазоні 26,05-26,40 гривень", - пише видання.

В цілому, за твердженням аналітиків порталу, є всі ознаки того, що черговий етап зміцнення національної валюти підійшов до кінця, і "осінь" на валютному ринку уього року настане набагато раніше, ніж зазвичай.

"Курс євро в Україні традиційно буде орієнтуватися на тенденції на світовому валютному ринку FOREX, де на сьогодні зберігається висока волатильність. Діапазон коливань на наступний тиждень не зміниться: 1,1500-1,1850 долара за євро. Дуже багато чого буде залежати від того, чи зможе євро розвинути успіх, що намітився в п'ятницю, 29 червня. в Україні готівковий євро будуть продавати в інтервалі 30,50-31,00 гривень за один євро", - додали експерти.

У статті наголошується, що російський рубль продовжить рух в діапазоні 62,00-64,00 рубля за долар. "Багато хто в Росії покладає великі надії на майбутню зустріч президентів США і Росії, яка запланована на 16 липня в Гельсінкі. Однак навряд чи це зможе переломити тенденцію виходу нерезидентів з державних цінних паперів (ОФЗ), що намітилася на російському ринку. Рішення зарубіжних інвесторів піти - безпомилкова ознака того, що в середньостроковій перспективі тенденція ослаблення рубля збережеться. в Україні готівковий рубль наступного тижня будуть продавати по 4,10-4,20 гривень за 10 російських рублів", - відзначили аналітики.

Нагадаємо, в Україні ухвалили новий закон про валюту.

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