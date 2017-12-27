Українці зможуть обмінювати валюту в "Укрпошті"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Нацбанк дозволив національному оператору поштового зв’язку “Укрпошті” проводити валютні операції, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“Національний банк України затвердив нову редакцію Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам (НФУ) та національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, чим пом’якшив умови видачі таких ліцензій”, — йдеться у повідомленні.
Відтепер:
• мінімальний розмір власного капіталу НФУ для здійснення діяльності з обміну валют знижено вдвічі — до 10 млн грн за умови, що така установа здійснюватиме діяльність з використанням не більш ніж 50 структурних підрозділів. Кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів на 50 одиниць потребуватиме збільшення мінімального власного капіталу на 10 млн грн;
• зменшено з 3 до 1 року строк роботи НФУ у національній валюті для отримання генеральної ліцензії на здійснення відповідних операцій в іноземній валюті.
Водночас, новий документ встановлює більш жорсткі вимоги до фінансового стану, ділової репутації керівників та власників істотної участі в НФУ.
Тепер, щоб мати право здійснювати валютні операції, небанківські фінансові установи повинні будуть відповідати вимогам щодо відсутності циклічної структури власності та наявності погодження компетентного органу щодо набуття чи збільшення істотної участі у НФУ.
Регулятор тепер зможе призупинити чи продовжити терміни розгляду документів на отримання генеральної ліцензії НФУ. А у разі вчинення НФУ певної кількості суттєвих порушень чи у випадку недопущення уповноважених працівників НБУ до проведення перевірки структурного підрозділу НФУ, регулятор взагалі зможе відкликати ліцензію.
Для небанківських фінансових установ, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, встановлюється перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог. Так, існуючим ліцензіатам необхідно протягом:
— 2 місяців з дня набрання чинності змін подати до НБУ анкету з інформацією про фінансовий стан і фінансові зобов’язання НФУ, ділову репутацію його керівників та власників, відносини з іншими особами;
— 6 місяців з дня набрання чинності змін забезпечити приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог Положення та подати до НБУ письмове запевнення про відповідність їх діяльності вимогам документу.
Нагадаємо, за 9 місяців цього року в результаті перевірок НБУ виявив 101 нелегальний пункт обміну валют.