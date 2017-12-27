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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы смогут обменивать валюту в "Укрпочте"

Киев • УНН

 • 21973 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Нацбанк разрешил национальному оператору почтовой связи “Укрпочте” проводить валютные операции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Украинцы смогут обменивать валюту в "Укрпочте"

“Национальный банк Украины утвердил новую редакцию Положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям (НФУ) и национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций, чем смягчил условия выдачи таких лицензий”, — говорится в сообщении.

Отныне:

• минимальный размер собственного капитала НФУ для осуществления деятельности по обмену валют снижен вдвое — до 10 млн грн при условии, что такое учреждение будет осуществлять деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений. Каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 10 млн грн;
• уменьшено с 3 до 1 года срок работы НФУ в национальной валюте для получения генеральной лицензии на осуществление соответствующих операций в иностранной валюте.

В то же время, новый документ устанавливает более жесткие требования к финансовому состоянию, деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия в НФУ.

Теперь, чтобы иметь право осуществлять валютные операции, небанковские финансовые учреждения должны будут соответствовать требованиям об отсутствии циклической структуры собственности и наличии согласования компетентного органа о приобретении или увеличение существенного участия в НФУ.

Регулятор теперь сможет приостановить или продлить сроки рассмотрения документов на получение генеральной лицензии НФУ. А в случае совершения НФУ определенного количества существенных нарушений или в случае недопущения уполномоченных работников НБУ к проведению проверки структурного подразделения НФУ, регулятор вообще сможет отозвать лицензию.

Для небанковских финансовых учреждений, у которых уже есть генеральные лицензии на осуществление валютных операций, устанавливается переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Так, существующим лицензиатам необходимо в течение:

— 2 месяцев со дня вступления в силу изменений подать в НБУ анкету с информацией о финансовом состоянии и финансовых обязательствах НФУ, деловую репутацию его руководителей и владельцев, отношения с другими лицами;
— 6 месяцев со дня вступления в силу изменений обеспечить приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями Положения и подать в НБУ письменное заверение о соответствии их деятельности требованиям документа.

Напомним, за 9 месяцев этого года в результате проверок НБУ обнаружил 101 нелегальный пункт обмена валют.

Украинские Национальные Новости

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