Українці завоювали низку медалей на міжнародному паралімпійському турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Другий день фіналів на міжнародній регаті з паралімпійського веслування в місті Гавірате (Італія) приніс Україні 5-ть медалей. Про це інформує НКСІУ, передає УНН.
У підсумку, у доробку збірної команди України 11 високих нагород: 2 "золоті", 6 "срібних" та 3 "бронзові" медалі.
Від команди України найкраще виступив Роман Полянський, у доробку котрого - 2 золоті медалі. Крім того, усі спортсмени з України, які взяли участь у цьому турнірі, повертаються завтра додому з високими нагородами на шляху до Токіо-2020 - чергового етапу Кубку світу у місті Познань.
Додамо також, в рамках змагань цього турніру взяли участь близько 190 учасників з 25 країн світу.