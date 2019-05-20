Украинцы завоевали ряд медалей на международном паралимпийском турнире
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Второй день финалов на международной регате с паралимпийского гребле в городе Гавирате (Италия) принес Украине 5-ть медалей. Об этом информирует НКСИУ, передает УНН.
В итоге, в активе сборной команды Украины 11 высоких наград: 2 "золотые", 6 "серебряных" и 3 "бронзовые" медали.
От команды Украины лучше выступил Полански, в активе которого - 2 золотые медали. Кроме того, все спортсмены из Украины, принявших участие в этом турнире, возвращаются завтра домой с высокими наградами на пути в Токио 2020 - очередного этапа Кубка мира в городе Познань.
Добавим также, в рамках соревнований этого турнира приняли участие около 190 участников из 25 стран мира.