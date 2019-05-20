Украинцы завоевали ряд медалей на международном паралимпийском турнире

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 47305 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 71298 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 87678 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99939 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123819 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111848 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137923 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144670 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130208 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинцы завоевали ряд медалей на международном паралимпийском турнире

Украинцы завоевали ряд медалей на международном паралимпийском турнире

Киев  •  УНН

 • 6290 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Второй день финалов на международной регате с паралимпийского гребле в городе Гавирате (Италия) принес Украине 5-ть медалей. Об этом информирует НКСИУ, передает УНН.

В итоге, в активе сборной команды Украины 11 высоких наград: 2 "золотые", 6 "серебряных" и 3 "бронзовые" медали.

От команды Украины лучше выступил Полански, в активе которого - 2 золотые медали. Кроме того, все спортсмены из Украины, принявших участие в этом турнире, возвращаются завтра домой с высокими наградами на пути в Токио 2020 - очередного этапа Кубка мира в городе Познань.

Добавим также, в рамках соревнований этого турнира приняли участие около 190 участников из 25 стран мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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