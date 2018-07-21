Українці за півроку 519 тисяч разів перетнули адмінмежу з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. За перше півріччя 2018 року українці перетнули адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом 519 тисяч разів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“Щодо поїздок громадян України до АР Крим: за півроку було зафіксовано 519 тисяч. Ми не говоримо про кількість (осіб, які їхали до Криму — ред.) — лише про факт перетину”, — повідомили у відомстві.
У ДПСУ зазначили, що в останні роки, від початку незаконної анексії з боку Російської Федерації, з кожним роком ДПСУ фіксує постійне зменшення кількості фактів в’їзду-виїзду громадян України до/з Криму.
“Наприклад, якщо взяти червень цього року і червень минулого року, то загальний пасажиропотік в Крим і з Криму зменшився на 6%”, — підкреслили співрозмовники агентства.
Як повідомляв УНН, сервіс онлайн-бронювання готелів Booking.com перестав працювати в анексованому Криму через санкції Євросоюзу.