Украинцы за полгода 519 тысяч раз пересекли админграницу с Крымом

"По поездкам граждан Украины в АР Крым: за полгода было зафиксировано 519 тысяч. Мы не говорим о количестве (человек, которые ехали в Крым - ред.) - только о факте пересечения", - сообщили в ведомстве.

В ГПСУ отметили, что в последние годы, с начала незаконной аннексии со стороны Российской Федерации, с каждым годом ГПСУ фиксирует постоянное уменьшение количества фактов въезда-выезда граждан Украины в/из Крыма.

"Например, если взять июнь этого года и июнь прошлого года, то общий пассажиропоток в Крым и из Крыма уменьшился на 6%", - подчеркнули собеседники агентства.

Как сообщал УНН, сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в аннексированом Крыму из-за санкций Евросоюза.