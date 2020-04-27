Українці з чартера з США обиратимуть між самоізоляцією і обсервацією - міністр

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні з США до України прибуде чартерний рейс із 180 українцями на борту. Так, кожен із них може вирішити, де перебуватиме після повернення: на самоізоляції чи обсервації. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.