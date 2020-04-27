Українці з чартера з США обиратимуть між самоізоляцією і обсервацією - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні з США до України прибуде чартерний рейс із 180 українцями на борту. Так, кожен із них може вирішити, де перебуватиме після повернення: на самоізоляції чи обсервації. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання щодо того, що сьогодні з США прибуває чартерний рейс, на борту якого буде 180 українців, і щодо обсервації всіх цих людей, де вони будуть її проходити і чи відмовляться від неї, Степанов зазначив: "У нас змінений порядок по прибуттю громадян з інших країн, у тому числі він буде стосуватися і громадян, про яких ви сказали. У нас є порядок самоізоляції".
"Це коли людина встановлює у себе додаток "Дія", щоб ми могли контролювати, що людина дійсно перебуває у самоізоляції. Якщо в нього немає такої можливості, встановлення цього додатку, або за його проханням він хоче пройти обсервацію, тобто, перебуваючи не в домашніх умовах, то у нас визначені місця обсервації, розроблені механізми. Декілька місць обсервації є у Києві, у Київській області. Залежно від того, по якому механізму піде той чи інший громадянин України, який буде прибувати, ми вже далі будемо з ним визначатися. Але, обов’язково у нас є самоізоляція з дотриманням певних вимог", - додав він.
Додамо, 16 975 українських громадян звернулись по допомогу до закордонних дипломатичних установ України в межах системи “Захист".
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 летальних.