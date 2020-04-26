Від коронавірусу за кордоном померло 7 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Станом на вечір 26 квітня за кордоном від COVID-19 одужало вже 44 українця, а 163 громадянина України проходить лікування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МЗС України щодо поширення коронавірусу у світі.
“16 975 громадян України звернулись по допомогу до закордонних дипломатичних установ (ЗДУ) в рамках системи “Захист”, — повідомили у МЗС.
Зокрема, 163 громадянина України проходить лікування: Австралія — 1, Австрія — 3, Греція − 12, Іспанія — 4, Італія — 121, Мальта — 1, Нігерія — 1, Португалія — 1, РФ — 2, Сербія — 1, США — 2, Таїланд — 1, Уругвай — 2, ФРН — 4, Чехія — 6, Швеція — 1.
Ще 44 громадянина України одужали: Австрія — 3, Бельгія — 1, Велика Британія та Північна Ірландія — 1, Греція — 10, Домініканська Республіка — 4, Єгипет — 1, Іспанія — 1, Італія — 2, Нігерія — 2, Нідерланди — 1, ОАЕ — 2, Польща — 6, Португалія — 1, Сейшельскі острови — 1, Таїланд — 1, ФРН — 1, Швеція — 1, Швейцарія — 1, Японія — 4.
Зазначається, що 7 громадян України за кордоном — померли.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 209 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.