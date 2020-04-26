От коронавируса за рубежом умерло 7 украинцев

КИЕВ. 26 апреля. УНН. По состоянию на вечер 26 апреля за рубежом от COVID-19 выписаны уже 44 украинца, а 163 гражданина Украины проходит лечение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.