Украинцы с чартера из США будут выбирать между самоизоляцией и обсервацией - министр

Отвечая на вопрос относительно того, что сегодня с США прибывает чартерный рейс, на борту которого будет 180 украинцев, и относительно обсервации всех этих людей, они будут ее проходить и откажутся ли от нее, Степанов отметил: "У нас изменен порядок по прибытию граждан из других стран, в том числе он будет касаться и граждан, о которых вы сказали. У нас есть порядок самоизоляции".

"Это когда человек устанавливает у себя приложение "Дия", чтобы мы могли контролировать, что человек действительно находится в самоизоляции. Если у него нет такой возможности, установления этого приложения, или по его просьбе он хочет пройти обсервацию, то есть, находясь не в домашних условиях, то у нас есть определенные места обсервации, разработанные механизмы. Несколько мест обсервации есть в Киеве, в Киевской области. В зависимости от того, по какому механизму пойдет тот или иной гражданин Украины, который будет прибывать, мы уже дальше будем с ним определяться. Но, обязательно у нас есть самоизоляция с соблюдением определенных требований", - добавил он.

Добавим, 16 975 украинских граждан обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Защита".

Напомним, в Украине на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных.