Українці відтепер можуть сплатити штраф за адмінпорушення у "Дії"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Мінцифрі повідомили, що запустили в "Дії" нову послугу, за допомогою якої можна сплатити штраф за адміністративне порушення у застосунку. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
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"Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в Дії. Без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків - у смартфоні", - ідеться у повідомленні Федорова.
Деталі
Федоров пояснив, щоб сплатити штраф за адмінпорушення потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.
"Продовжуємо будувати найкращу цифрову країну, де люди отримують послуги зручно й просто", - додав він.
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