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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Украинцы отныне могут оплатить штраф за админнарушение в "Дія"

Киев • УНН

 • 106970 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Минцифре сообщили, что запустили в "Дія" новую услугу, с помощью которой можно оплатить штраф за административное нарушение в приложении. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Украинцы отныне могут оплатить штраф за админнарушение в "Дія"

Цитата

"Теперь украинцы могут оплатить штраф за админнарушение прямо в "Дія". Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд. Всего за несколько кликов - в смартфоне", - говорится в сообщении Федорова.

Детали

Федоров объяснил, чтобы оплатить штраф за админнарушение нужно открыть раздел Судебные дела или Судебные штрафы, выбрать штраф и оплатить его. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.

"Продолжаем строить лучшую цифровую страну, где люди получают услуги удобно и просто", - добавил он.

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