Украинцы отныне могут оплатить штраф за админнарушение в "Дія"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Минцифре сообщили, что запустили в "Дія" новую услугу, с помощью которой можно оплатить штраф за административное нарушение в приложении. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Цитата
"Теперь украинцы могут оплатить штраф за админнарушение прямо в "Дія". Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд. Всего за несколько кликов - в смартфоне", - говорится в сообщении Федорова.
Детали
Федоров объяснил, чтобы оплатить штраф за админнарушение нужно открыть раздел Судебные дела или Судебные штрафы, выбрать штраф и оплатить его. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.
"Продолжаем строить лучшую цифровую страну, где люди получают услуги удобно и просто", - добавил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 19 тысяч человек получили средства на восстановление жилья по заявкам через "Дію"