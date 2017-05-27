Українці вибороли три медалі на старті Кубку світу з веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В ранковій сесії другого дня етапу Кубку світу з веслування на байдарках і каное, що проходить в угорському місті Сегед, представники збірної України завоювали перші медалі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію каное України.
Володарями срібної медалі стали Віталій Цуркан/Олег Кухарик (байдарка-двійка, 1000 м).
Дві "бронзи" здобули: Людмила Лузан (каное-одиночка, 500 м) та дует Ігор Трунов/Іван Семикін (байдарка-двійка, 500 м).
Зауважимо, що у денній сесії українські веслувальники поборються за вихід у фінал у восьми видах програми.
Відзначимо також, у "чоловічої" байдарки вже шість нагород за підсумком двох етапів Кубка світу. А всього у збірної України 14 нагород.
Додамо, що понад 800 спортсменів представляють 66 країн на етапі Кубку світу в угорському Сегеді. Змагання завершаться завтра.
Як повідомляв УНН, українці здобули чотири медалі на старті етапу Кубка світу з веслування.