Украинцы завоевали три медали на старте Кубка мира по гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В утренней сессии второго дня этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в венгерском городе Сегед, представители сборной Украины завоевали первые медали, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.
Обладателями серебряной медали стали Виталий Цуркан/Олег Кухарик (байдарка-двойка, 1000 м).
Две "бронзы" получили: Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 500 м) и дуэт Игорь Трунов/Иван Семыкин (байдарка-двойка, 500 м).
Заметим, что в дневной сессии украинские гребцы поборются за выход в финал в восьми видах программы.
Отметим также, в "мужской" байдарки уже шесть наград по итогам двух этапов Кубка мира. А всего в сборной Украины 14 наград.
Добавим, что более 800 спортсменов представляют 66 стран на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде. Соревнования завершатся завтра.
Как сообщал УНН, украинцы завоевали четыре медали на старте этапа Кубка мира по гребле.