Українці стали рідше купувати авто на бензині – статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За даними УкрАвтопром українці стали все частіше надавати перевагу автомобілям на акумуляторах та «гібридам». Тоді як частка авто з бензиновим двигуном у структурі попиту українців зменшилась, повідомляє УНН.
Купуючи новий автомобіль українці продовжують віддавати перевагу бензиновим двигунам, однак попит на них продовжує зменшуватись. Аналітики наводять дані за листопада поточного року у порівнянні до відповідного періоду 2021 року.
Деталі
Так з 3090 придбаних у листопаді нових легковиків 55% були авто, обладнані бензиновими моторами. Торік такі авто охоплювали 64% ринку нових машин.
Другий результат у дизельних авто, як і у минулому році їм належить 22% листопадового ринку.
На третьому місці автомобілі з гібридними силовими установками – 13%. Відносно відповідного періоду минулого року частка «гібридів» збільшилась на 2 відсоткових пункти.
Частка автомобілів на акумуляторних джерелах живлення за рік зросла з 2 до 9 відсотків.
Як і торік найменш популярними залишаються авто з ГБО – 1%.
Також в УкрАвтопромі розповіли, які марки авто користувалися попитом у листопаді. Найпопулярнішим бензиновим авто у листопаді була TOYOTA RAV4. У сегменті дизельних легковиків першість у RENAULT Duster. Серед гібридів лідер - TOYOTA RAV4 Hybrid. Найбільш затребуваний на ринку нових електромобілів - VOLKSWAGEN ID.4. Лідером реєстрацій нових авто з ГБО став RENAULT Duster.