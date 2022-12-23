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Українці стали рідше купувати авто на бензині – статистика

Українці стали рідше купувати авто на бензині – статистика

Київ • УНН

 • 607022 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За даними УкрАвтопром українці стали все частіше надавати перевагу автомобілям на акумуляторах та «гібридам». Тоді як частка авто з бензиновим двигуном у структурі попиту українців зменшилась, повідомляє УНН.

Купуючи новий автомобіль українці продовжують віддавати перевагу бензиновим двигунам, однак попит на них продовжує зменшуватись. Аналітики наводять дані за листопада поточного року у порівнянні до відповідного періоду 2021 року.

Деталі

Так з 3090 придбаних у листопаді нових легковиків 55% були авто, обладнані бензиновими моторами. Торік такі авто охоплювали 64% ринку нових машин.

Другий результат у дизельних авто, як і у минулому році їм належить 22% листопадового ринку.

На третьому місці автомобілі з гібридними силовими установками – 13%. Відносно відповідного періоду минулого року частка «гібридів» збільшилась на 2 відсоткових пункти.

Частка автомобілів на акумуляторних джерелах живлення за рік зросла з 2 до 9 відсотків.

Як і торік найменш популярними залишаються авто з ГБО – 1%.

Також в УкрАвтопромі розповіли, які марки авто користувалися попитом у листопаді. Найпопулярнішим бензиновим авто у листопаді була TOYOTA RAV4. У сегменті дизельних легковиків першість у RENAULT Duster. Серед гібридів лідер - TOYOTA RAV4 Hybrid. Найбільш затребуваний на ринку нових електромобілів - VOLKSWAGEN ID.4. Лідером реєстрацій нових авто з ГБО став RENAULT Duster.

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