Украинцы стали реже покупать авто на бензине – статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. По данным УкрАвтопром украинцы стали все чаще отдавать предпочтение автомобилям на аккумуляторах и «гибридам». В то время как доля авто с бензиновым двигателем в структуре спроса украинцев уменьшилась, сообщает УНН.
Покупая новый автомобиль, украинцы продолжают отдавать предпочтение бензиновым двигателям, однако спрос на них продолжает уменьшаться. Аналитики приводят данные за ноябрь текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
Детали
Так из 3090 приобретенных в ноябре новых легковушек 55% были авто, оборудованные бензиновыми моторами. В прошлом году такие автомобили охватывали 64% рынка новых машин.
Второй результат у дизельных авто, как и в прошлом году им принадлежит 22% ноябрьского рынка.
На третьем месте автомобили с гибридными силовыми установками – 13%. Относительно соответствующего периода прошлого года доля «гибридов» увеличилась на 2 процентных пункта.
Доля автомобилей на аккумуляторных источниках питания за год выросла с 2 до 9 процентов.
Как и в прошлом году менее популярными остаются авто с ГБО – 1%.
Также в УкрАвтопроме рассказали, какие марки авто пользовались спросом в ноябре. Самым популярным бензиновым авто в ноябре была Toyota RAV4. В сегменте дизельных легковушек первенство у RENAULT Duster. Среди гибридов лидер – TOYOTA RAV4 Hybrid. Наиболее востребованный на рынке новых электромобилей – VOLKSWAGEN ID.4. Лидером регистраций новых автомобилей с ГБО стал RENAULT Duster.