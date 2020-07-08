Українці ще не готові до платних доріг – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Україна поступово побудує всі дороги, проте українці поки не готові до платних доріг. Про це під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області сказав Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"З приводу платних доріг – це довга дискусія. Я думаю, люди не можуть це ще собі дозволити, просто не можуть, не готові", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що врешті решт держава побудує всі дороги за державний рахунок.
"Ми зробимо всі дороги. Дороги будуть. Ми будуємо - все нормально", - резюмував Президент.
Нагадаємо, що на Буковині цього року відремонтують та збудують 70-80 км доріг державного значення.