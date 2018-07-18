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Українці профінансували мільярдне відшкодування ПДВ "Кернел" з власних кишень - Комітет підприємців

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. З року в рік найбільший виробник соняшникової олії "Кернел" збільшує обсяг бюджетного відшкодування ПДВ. І цьому є просте пояснення - на благо компанії у стінах ВР працює її власник, народний депутат Віталій Хомутиннік. Про це в коментарі УНН заявила представник Комітету підприємців України Ліна Клебанова.

"Все своє свідоме життя пан Хомутиннік займався у парламенті питаннями ПДВ. А точніше - відкатами. І те, що він є великим фахівцем у цій галузі - загальновідомий факт. А те, що Хомутиннік використовує по максимуму всі свої політичні і лобінгові можливості для того, щоб створити преференції своїй компанії на ринку - це класика життя нашої ВР.

Підтвердження тому - 8 млрд грн, які були виведені з бюджету в минулому році, і очікування близько 10 млрд грн, на скільки я розумію, в цьому. І навіть попри наявність кримінальних справ щодо Кернел, компанії вдається покращувати своє фінансове становище", - розповіла Клебанова.

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Допомогу Хомутинніку у лобіюванні інтересів "Кернел" надає членство нардепа у податковому комітеті ВР, вважає експерт.

"Там вони (члени податкового комітету - ред.) регулярно лобіюють внесення правок, пов'язаних з ПДВ, в українські закони. Усе почалося з запуску реєстру відшкодувань ПДВ, в який заклали двоступеневу схему повернення податку. Тоді компанія Хомутинніка, як великий експортер, отримувала можливість первинного відшкодування. Решта компаній, потрапивши в неконкурентні умови, залишилися у другому списку.

Також варто згадати його так звані "соєві поправки", які були введені у бюджетну ніч, викликавши при цьому "свинячі голови" біля ВР і страйк фермерів", - розповіла експерт.

Український уряд має "всі козирі у руках", щоб надавати допомогу аграріям у рівних умовах. Для цього лише необхідно змістити орієнтири державної підтримки, додала Клебанова.

"Адже виправдати той факт, коли податок відшкодовується експортерам, які переганяють продукцію з високою доданою вартістю, а не сировину, можна. Але відшкодування ПДВ державою, коли йде перегін зерна, металу на Захід - це втрата, такі компанії ми спонсоруємо з власної кишені. І цьому немає виправдання", - резюмувала вона.

Нагадаємо, у прийнятому ВР законопроекті №7010 про "єдине вікно" на митниці закладені поправки, які дозволяють великим зернотрейдерам купити вагони за рахунок субсидій фермерів. Ініціативу асоціюють з Хомутинніком на користь "Кернел".

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